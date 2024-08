Rassegna stampa – Testa all’Atletico: Juve non puoi sbagliare

Dalle Olimpiadi fino all'amichevole in programma contro l'Atletico Madrid: tutte le principali notizie sulla Juve

Oggi è domenica 11 agosto 2024 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con le Olimpiadi: “Lacrime e record”. In taglio alto: “Sorelle d’Italia”. In basso: “Che brividi! Il Napoli rischia. Con il Modena passa ai rigori” e “Il Toro di Vanoli con Zapata capitano”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Io Capitano”. Il riferimento è a Tamberi: “Commovente: è il simbolo azzurro dell’Olimpiade”.

Tuttosport

“Sempre più grandi”, questo il titolo di Tuttosport. In taglio alto: “Juve, ci sei?”. E ancora: “Sul mercato bisogna affondare i colpi, con l’Atletico Madrid dimostrarsi al top”. In basso: “Guardiola dal dischetto ne vince un’altra”, “Grazie Meret: Conte passa solo ai rigori. Colpo Cesena” e “Toro, primo esame da non fallire”.