Rassegna Juve – Sconfitta e Europa League, ma c’è una novità: riecco Chiesa!

Dal match di Champions League contro il PSG fino al rientro in campo di Chiesa: tutte le principali novità di giornata sulla Juve

La Juve chiude quindi i gironi di Champions League con 1 vittoria e 5 sconfitte in 6 partite . Un risultato decisamente deludente e non all'altezza della società bianconera.

Bentornato Fede

In una notte triste come quella di ieri sera, c'è però una buona notizia: Federico Chiesa è finalmente tornato in campo, 297 giorni il brutto infortunio.