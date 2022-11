Juventus-Inter: designato l’arbitro della sfida

I bianconeri scenderanno in campo domenica sera nella partita contro i nerazzurri valevole per il derby d'Italia e per continuare a recuperare punti

La Juventus scenderà in campo domenica sera per la tredicesima giornata di campionato. I bianconeri, dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce che ha fatto seguito a quelle contro Torino ed Empoli, vogliono continuare a recuperare punti, e la sfida contro l'Inter in programma all'AllianzStadium potrebbe portare quelli di cui la Vecchia Signora ha bisogno per rimare in contatto con le posizioni nobili della classifica.