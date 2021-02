Ramsey: “Successo importante dopo il ko in Champions”

Le dichiarazioni del centrocampista gallese dopo il 3-0 al Crotone

Dopo il ko con il Napoli in campionato, e la sconfitta contro il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, la Juventus è finalmente tornata alla vittoria . All'"Allianz Stadium", nel posticipo della quarta giornata di ritorno di Serie A, una doppietta di Cristiano Ronaldo e il gol di Weston McKennie hanno permesso ai bianconeri di regolare per 3-0 il Crotone, conquistando così tre punti importanti per riagguantare il terzo posto in classifica a meno otto dall'Inter capolista e a meno quattro dal Milan al momento secondo.

"E' stata una bella vittoria in una partita importante in cui avevamo grande bisogno dei tre punti. Era importante giocare una partita principalmente offensiva, creando e sfruttando più occasioni possibili e non subendo gol allo stesso tempo. Era importante tornare subito alla vittoria. Non siamo certamente contenti di quanto fatto in Champions League contro il Porto, quindi questo successo è ancora più importante visti anche gli altri risultati di questo fine settimana. La mia posizione in campo? Contro il Crotone ho giocato in posizione maggiormente centrale. Abbiamo provato a giocare prima con i passaggi corti, per poi indirizzare il gioco in verticale. Questa penso sia la posizione a me più adatta, soprattutto quando sono riuscito a trovare maggiore spazio in mezzo al campo per poter essere più determinante".