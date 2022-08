Barcellona, 8 giocatori a rischio addio. La Juve è alla finestra

Griezmann, Dembele, De Jong? Scordatevi gli acquisti faraonici: il Barcellona è nel bel mezzo di una vera e propria crisi economica. Il club blaugrana ha chiuso il bilancio 2020/21 con un negativo di ben 481 milioni di euro , e per assurdo non è neanche il problema più grave. Il club di Laporta deve infatti fare i conti con il limite al budget sugli stipendi imposto da La Liga (il campionato di calcio spagnolo), che di fatto vede il Barcellona ben oltre il monte ingaggi massimo. Nonostante tutto, però, il club catalano questa estate ha fatto un mercato faraonico andando ad acquistare Lewandowski e molti altri... Com'è possibile?

Il Barcellona ha di fatto venduto una parte importante dei suoi diritti tv futuri in cambio di una grande somma in denaro. Nei piani della dirigenza questo avrebbe dato aria alle casse nell'immediato, permettendo l'acquisto dei giocatori. Il problema è che La Liga analizzando il tutto ha scoperto alcune irregolarità e per questo invece di 737 milioni di euro, i blaugrana incasseranno molto meno. Questo ha portato a una situazione assurda, senza precedenti: 8 giocatori, tra cui i nuovi acquisti, non sono ancora stati ufficialmente tesserati e tecnicamente potrebbero lasciare la Spagna a parametro zero. O almeno, potrebbero farlo dopo il 30 agosto, visto che il Barcellona si è tutelata con una clausola.

In tutto questo la Juve guarda con estremo interesse la situazione del Barca. Da una parte la squadra spagnola dovrà vendere, e tra i giocatori con le valigie in mano c'è proprio Memphis Depay, che tanto piace alla formazione bianconera. Dall'altra c'è Frank Kessie, a lungo sondato dalla dirigenza della Vecchia Signora. Nel caso in cui dovesse veramente liberarsi (di nuovo) a parametro zero, la Juve potrebbe fiondarsi sul giocatore. Discorso simile per il danese Christensen, possibile rinforzo in difesa. La situazione è complessa, seguiranno aggiornamenti.