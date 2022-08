Le probabili formazioni di Juve-Sassuolo: c’è McKennie, DV9 con Di Maria

La Serie A 2022/23 è tornata. Nel fine settimana appena trascorso si sono giocate otto partite della prima giornata di campionato, che hanno visto vincere tutte le big impegnate: Milan , Inter , Lazio e Roma . Oggi invece toccherà prima al Napoli e poi finalmente alla Juventus . Questa sera alle 20:45 all'Allianz Stadium i bianconeri se la vedranno con il Sassuolo , che nella scorsa stagione riuscì a uscire dalla casa bianconera con i tre punti. La Vecchia Signora quindi ha l'obbligo di bagnare questo esordio con una vittoria, per cancellare l'ultimo precedente casalingo e. soprattutto, per tenere il passo delle altre, che non hanno steccato. Ma andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni delle due squadre .

Massimiliano Allegri non si è trovato nelle condizioni migliori per preparare questa prima gara di campionato. Nella lista degli indisponibili, oltre al lungodegente Chiesa, c'è ovviamente Pogba, che sta proseguendo la sua terapia conservativa per l'infortunio al ginocchio, e Szczesny. Il tecnico dovrebbe optare per un 4-4-2. In porta dunque ci sarà Perin, che ha già dimostrato di essere pronto. La difesa sarà composta dalla coppia centrale formata da Bremer e Bonucci, con Danilo e De Sciglio terzini. In mezzo al campo ci sarà spazio per Zakaria e Locatelli, mentre sulle corsie esterne agiranno Cuadrado e McKennie, recuperato in anticipo rispetto alle previsioni. Kostic invece dovrebbe partire dalla panchina. In attacco ci sarà Vlahovic, con Di Maria a supporto.