Qui Hellas, Juric: “Juve? Contro squadre così serve la perfezione”

Le dichiarazioni del tecnico croato alla vigilia del match di campionato contro i bianconeri

"Juve? Quando affronti squadre così è chiaro che devi essere perfetto. Loro non sono al massimo, ma deve girarti anche un po’ bene. Faremo la nostra partita, poi si vedrà come al solito. Genoa? Dopo il pareggio non ero arrabbiato ma dispiaciuto, perché c’erano stati tanti minuti di dominio, con occasioni offensive da gestire meglio. Poi magari se a Vieira a Genova butta via la palla non succede niente, invece abbiamo perso due punti. Differenze con lo scorso anno? L’anno scorso, a questo punto, eravamo una squadra definita dal punto di vista dell’identità, ora invece lo siamo al 30%. Certe cose non le stiamo facendo bene, alcuni possono fare meglio. Durante la partita alterniamo momenti buoni ad altri meno buoni. Penso che siamo in fase di costruzione.