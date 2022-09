PSG-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo per la prima partita della fase a gironi di Champions League in programma contro la squadra francese

La Juventus sta per scendere in campo contro il PSG nella partita valvole per la prima giornata della fase a gironi della ChampionsLeague. I bianconeri arrivano alla partita dopo il pareggio di Firenze, che ha lasciato non pochi interrogativi circa la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri, visto anche il risultato non soddisfacente per le ambizioni della Vecchia Signora.