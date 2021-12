Morata spegne le voci: “Sempre insieme, fuori le polemiche”

Post del calciatore spagnolo che attraverso i suoi canali social ha spento sul nascere le presunte polemiche nate per il battibecco della sua sostituzione

La Juventus è tornata ieri sera alla vittoria tra le mura amiche dell'AllianzStadium, tra le quali ha sconfitto il Genoa con un robusto 2-0. I bianconeri hanno tenuto alle corde la squadra ligure per tutta la partita, con gli uomini del nuovo tecnico Shevchenko che non sono stati in grado di rispondere alla pressione bianconera: la partita è terminata infatti senza nessun tiro verso la porta di Szczesny da parte della squadra ospite, con i calciatori di Massimiliano Allegri che hanno creato tantissime palle gol, non riuscendo però a sfruttare in maniera decisa. Il passivo per il Genoa è stato infatti solo di due gol, messi a segno da Juan Cuadrado e da Paulo Dybala nel secondo tempo.