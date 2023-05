Verso Juve-Milan: allarme Vlahovic, oggi il serbo si è allenato a parte

Ancora problemi per Allegri che forse dovrà fare a meno anche di Vlahovic per la sfida contro il Milan

Dalla Continassa non arrivano buone notizie. Il serbo ha accusato un sovraccarico tendineo al sartorio. Vlahovic si è infatti allenato a parte come Leonardo Bonucci. Per ora quindi resta in bilico la sua presenza in vista del big match di domenica sera contro il Milan.