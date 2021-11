Le probabili formazioni di Italia-Svizzera: dentro 3 giocatori della Juventus

L'Italia di Roberto Mancini si prepara ad affrontare la Svizzera: tre giocatori della Juventus titolari. Ecco le probabili formazioni

Domani l'Italia di Roberto Mancini affronterà la Svizzera, in un match fondamentale per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022. Le due squadre, infatti, sono prime a parimerito nel Gruppo C e la vincente avrebbe buone possibilità di passare direttamente alla fase successiva senza dover superare i playoff. Gli Azzurri di Roberto Mancini, campioni d'Europa, sono dati per favoriti, ma la compagine elvetica ha tutte le carte in regola per poter mettere in difficoltà la nazionale italiana. Servirà la massima concentrazione, così da evitare altre figuracce come quella dei mondiali 2018. Il ct azzurro, alle prese con diversi infortuni, si affiderà quindi alla sua formazione migliore: ben tre giocatori della Juventus titolari. Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.