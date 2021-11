Juve, da Chiellini fino a Kean: gli ultimi aggiornamenti sugli infortunati

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha aggiornato sulle condizioni degli infortunati: buone notizie per Kean, preoccupa Chiellini

Mentre la maggior parte dei giocatori della Juventus sono impegnati con le rispettive nazionali, a Torino Massimiliano Allegri ha già ripreso gli allenamenti in vista del big match contro la Lazio. Il tecnico bianconero ha infatti a disposizione due settimane per sperimentare e trovare nuove soluzioni offensive. L'obiettivo è aumentare la pericolosità della squadra nella metà campo avversaria. Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha ha fatto il consueto report sull'allenamento: "Dopo l’allenamento pomeridiano nella giornata di ieri, prosegue il lavoro dei bianconeri. Questa mattina i giocatori rimasti a disposizione di Mister Allegri durante quest’ultima pausa per le Nazionali si sono ritrovati per una nuova seduta di allenamento che si è focalizzata sulla parte atletica. Domani appuntamento fissato nuovamente per il mattino".