Porrini: “Juventus, a Napoli una sconfitta inspiegabile”

Sergio Porrini, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Una sconfitta inspiegabile, specialmente dopo le 8 partite consecutive senza subire gol, dove erano arrivati anche altrettanti successi. Avevi l’occasione, vincendo, di avvicinarti a un Napoli che era solamente a 7 punti. Inspiegabile perchè arriva in un modo inaspettato. Si poteva perdere visto il valore dell’avversario, ma con 5 gol al passivo diventa tutto più pesante nel risultato, nel gioco… Logico che dopo questa partita la Juve ne esce ridimensionata, ma è altrettanto vero che in Italia, e forse in Europa, gli azzurri esprimono il gioco migliore di tutti.