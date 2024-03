Ponciroli su Kean: “Ora è il suo momento. Sulla Lazio…”

Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando di Kean. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Vorrei soffermarmi su Moise Kean, che a gennaio era già sull’aereo destinazione Atletico Madrid e che adesso ha il ruolo di salvatore della patria con zero gol in campionato. La Juve è in emergenza e deve affidarsi a un giocatore che sa già quale sarà il suo futuro e che dovrà caricarsi sulle spalle l’attacco della Juventus in una partita così importante. Andrebbe trattato con un po’ più di rispetto però, è un classe 2000 con caratteristiche fisiche importanti. Ci sono tantissimi incroci e doppi ex, io credo che Tudor ci tiene a fare un bello sgambetto alla Juventus visto che in passato era tra i papabili nuovi allenatori. Tudor sa gasare i suoi giocatori, ha uno stile di gioco completamente diverso da quello di Sarri, sarà una partita molto in salita per la Juventus che deve fare i conti anche con una condizione fisica e mentale orribile".