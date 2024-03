Il tecnico della Juventus parla in conferenza per presentare la partita in programma domani pomeriggio contro la Lazio

La Juventus scenderà in campo domani pomeriggio contro la Lazio nella partita valevole per la trentesima giornata di SerieA. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

SQUADRA - "La squadra sta bene, chi è rimasto si è allenato bene, gli altri sono tornati bene dalle Nazionali. Da domani parte il rush finale che ci porterà alla fine del campionato".

ILING - "Ha giocato molto questa stagione, è stato sempre molto considerato. Sta facendo un percorso di crescita come gli altri e sono contento".

KEAN - "Mi aspetto molto, lui vorrà fare bene per guadagnarsi l'Europeo. Doveva andare via, è rimasto e domani sicuramente farà una bella partita".

STAGIONE - "Dobbiamo tutti essere focalizzati sulla fine della stagione, Dobbiamo essere realisti, abbiamo fatto pochi punti, ed abbiamo 9 partite per conquistare la Chamoions. Poi c'è la Coppa Italia da giocare, dobbiamo essere tutti concentrati. La società sta programmando il futuro, ma ora è fondamentale rimanere focalizzati sul presente che inizia domani e che sarà molto difficile per la presenza di molti scontri diretti. Abbiamo perso tanti punti che non possiamo più perdere".

TESTA - "Nel calcio si vive di momenti diversi, dobbiamo rialzarci ed iniziare a fare risultati. I ragazzi devono stare sereni e giocare con serenità. Abbiamo fatto tanti punti, distribuiti male, ma alla squadra non ho niente da rimproverare. Dobbiamo ricreare un entusiasmo che serve per affrontare al meglio la fine della stagione. La squadra ha voglia ed entusiasmo, vogliono fare bene ma nelle ultime partite purtroppo non abbiamo fatto risultati. Questo ci servirà da stimolo per fare bene le ultime partite".

ERRORI - "Noi lavoriamo e cerchiamo di vedere gli errori che facciamo e di correggerli per migliorare. Nel calcio poi ha ragione chi fa risultati, e noi dobbiamo cercare di invertire questa tendenza".

500 PANCHINE - "Ho passione e amore per questo sport, sto diventando diversamente giovane e questo mi fa piacere e sono contento di quello che ho fatto. Nello stesso tempo ho tanta voglia di divertirmi, di lavorare e di stare sui campi. Ora però dobbiamo affrontare questi 55 giorni con grande voglia e con due obiettivi ben fissi in testa".

UOVO - "Lo mangio ogni giorno perché mi piace la cioccolata. Detto questo indipendentemente da domani, che è difficile anche per il cambio allenatore della Lazio, dovremo gettare le basi e tornare a far bene anche in vista del futuro".

ATTACCO - "Sia Chiesa che Yildiz stanno bene, saranno molto importanti".

TUDOR - "Una squadra che cambia allenatore ha grandi stimoli, cercheranno di tornare alla vittoria e noi dovremo giocare bene tecnicamente. Tudor ha fatto bene a Marsiglia e a Verona".

QUOTA CHAMPIONS - "Sono più o meno 70 punti, anche per i tanti scontri diretti che ci sono. Dobbiamo tornare a vincere, perchè vincere ti fa vedere le cose in maniera diversa".

LAZIO - "Troveremo una Lazio diversa da quella di Sarri. Dobbiamo affrontare la Lazio sapendo che faranno una partita aggressiva, anche per il cambio allenatore. È anche una squadra con giocatori importanti che hanno soluzioni importanti".

CLASSIFICA - "L'obiettivo nostro è fare il massimo, dobbiamo cercare di fare più punti possibili soprattutto per invertire quello che è stato il girone di ritorno fino ad ora. Abbiamo 9 partite, ci sono 27 punti e dobbiamo cercare di farne il più possibile".

CRITICHE - "Quando ci sono questi momenti le critiche vanno accettate. Nel calcio se vinci sei bravo se perdi no. Contano i risultati che non stiamo facendo. I ragazzi sono stati bravi all'andata, al ritorno siamo stati un po' meno bravi. Dobbiamo lavorare per tornare a vedere bianco e non nero, e cercare di invertire la tendenza dei risultati. Dobbiamo giocare la Champions il prossimo anno, questo deve essere uno stimolo per non farci sfuggire il nostro obiettivo".

