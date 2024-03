Juventus: il futuro ha il nome di Kenan Yildiz

La Juventus scenderà in campo domani pomeriggio contro la Lazio nella partita valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di SerieA, la prima dopo la sosta per le Nazionali. I bianconeri affronteranno i biancocelesti per trevolte in un mese, con le altre due partite che determineranno l'accesso alla finale di CoppaItalia. La squadra di Allegri dovrà tornare alla vittoria dopo le ultime brutte prestazioni, condite da altrettanti pessimi risultati. C'è da concludere al meglio una stagione che all'inizio sembrava molto positiva, e che dovrà necessariamente concludersi con la conquista di un posto per la prossima ChampionsLeague e con quella della finale di Coppa Italia. Giuntoli sta intanto lavorando per il prossimo anno, e la squadra bianconera ha trovato intanto il punto fermo attorno a cui costruire la squadra. Dopo aver fatto bene anche in Nazionale, Kenan Yildiz è tornato a Torino con la voglia di riprendersi la squadra e di dimostrare tutto il suo valore. A prescindere da queste ultime partite comunque, la Juventus ha già inquadrato il turco come base per la rosa del futuro, tanto che starebbe pensando, oltre all'adeguamento del suo contratto, di affidargli la maglia numero 10, per renderlo il simbolo, a tutti gli effetti, della prossima Juventus.