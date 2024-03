Ponciroli: “Ieri sera Chiesa imbarazzante. Non so se farà uno step in più…”

Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Chiesa. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Il gioco del calcio di oggi, con la forza fisica e la conoscenza tattica che c’è in questo momento, la differenza la fa la qualità tecnica. È facile mascherare qualità discutibili visto che si gioca molto di squadra e di fisico, ma alla fine la qualità fa la differenza a certi livelli. Se vuoi andare all’Europeo per vincerlo hai bisogno di qualità, ti serve il campione. Noi ne abbiamo pochissimi e quei pochi sono anche frustrati dal fatto che questa squadra ha dei limiti oggettivi. Tutti coloro che parlavano di un Chiesa diverso in Nazionale hanno visto come ha giocato ieri? È stato imbarazzante, ma non gliene faccio una colpa. Siamo una Nazionale medio-scarsa, alcune buone qualità, un’ottima in Barella e un fenomeno che è Donnarumma. Poi però siamo rivedibili, Spalletti sa metterli in campo ma poi la qualità è quella. Chiesa? Escludo sia un problema di voglia, credo sia un giocatore così che alterna momenti di partita in cui è devastante, ma ci sono altre partite in cui inizia male e finisce peggio. È la sua anima da calciatore, non so se farà mai lo step successivo. Da troppi anni ormai vediamo un Chiesa che fa 2-3 cose eccezionali, poi però fa partite in cui scompare dal campo. Questo lo faceva anche prima dell’infortunio".