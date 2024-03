La Juventus si sta allenando a ranghi ridotti alla Continassa in attesa del ritorno dei calciatori che hanno risposto alle chiamate delle rispettive Nazionali, con Massimiliano Allegri che sta allenando un gruppo molto ristretto di calciatori, ai quali in questi giorni si è aggregata anche la formazione NextGen. Allenamento insieme ai giovani quindi, che sono sempre più protagonisti nella prima squadra bianconera, e per alcuni dei quali andrà deciso il futuro. A giungo infatti saranno molti a tornare a Torino dai prestiti, e Cristiano Giuntoli sta lavorando sul loro futuro. Soulè, Barrenechea e Kaio Jorge, torneranno alla fine della stagione dal Frosinone, ed ancora non conoscono il loro futuro, che il dirigente deciderà con loro e con il tecnico che siederà sulla panchina. A fare ritorno a Torino sarà anche Dean Huijsen, con il difensore che però è sicuro di rimanere sotto la Mole e di avere un ruolo fondamentale nella prossima Juventus. Il rebus più grande invece è rappresentato da Facundo Gonzales, che bene sta facendo in Serie B con la maglia della Sampdoria, e che dovrebbe essere rimandato in prestito per continuare a crescere, mentre Koni De Winter sarà riscattato dal Genoa.