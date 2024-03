Italia-Venezuela 2-1: Locatelli in ombra, Chiesa non spinge

La NazionaleItaliana ha giocato ieri sera contro il Venezuela in amichevole, vincendo per 2-1 grazie alla doppietta messa a segno dall'attaccante del Genoa Matteo Retegui. Una prova con non poche problematiche quella degli Azzurri, che sono stati tenuti a galla ad inizio gara dagli interventi di Donnarumma, che ha anche sventato un rigore nelle battute iniziali del match. Da registrare per la Nazionale ci sono molte cose, soprattutto in fase difensiva, con la squadra che ha più volte corso il rischio di prendere gol. Tra gli Azzurri anche tre bianconeri sono scesi ieri sera in campo, con prestazioni non del tutto positive. Locatelli, schierato da regista, non ha brillato in nessuna fase del match, segno anche di una fiducia in se stesso che ormai latita. Diverso il discorso per Andrea Cambiaso, impiegato sulla fascia destra di centrocampo, da dove crea molte occasioni, come il via al primo gol Azzurro. Chiesa invece ha disputato il match da rifinitore, regalando diverse sterzate ed assist prima di spegnersi ed essere sostituito.