Ancora Pogba: “Mai sentito tanto amore come quello dei tifosi della Juve”

La Juventus sta aspettando di poter finalmente, e ufficialmente, abbracciare Paul Pogba . Il francese, infortunatosi nella pre season, sta lavorando senza sosta per tornare a disposizione di Allegri prima della pausa, con la squadra che lo sta aspettando e beneficerebbe grandemente del suo ritorno. Il giocatore ha parlato intervistato dai microfoni di GQ Italia, ai quali ha parlato del suo rapporto con la piazza e con il tecnico Massimiliano Allegri , al centro in questi giorni di feroci critiche.

"Ho vinto il Mondiale con la Francia, l’Europa League con lo United, ho giocato con grandi giocatori e una grande squadra. Ho imparato tanto lì, era totalmente diverso dalla mia esperienza precedente. Dovevo prendermi più responsabilità che invece avevo meno qui alla Juve quando ero giovane e avevo giocatori esperti vicino a me. Adesso mi guardo e penso che sono diventato come questi giocatori, come Pirlo, come Buffon, come Chiellini. E ora tocca a me fare alla Juve quello che hanno fatto loro".