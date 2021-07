Pogba al PSG? I tifosi non ci stanno: “Tua madre non ti vuole qui, nemmeno noi”

Striscione per il calciatore

Nel mentre Allegri ha lavorato a ranghi ridotti in vista della prima uscita di oggi, con la partita di settimana prossima contro il Monza per il Trofeo Berlusconi che vedrà probabilmente molti più giocatori in campo, visto che da lunedì inizieranno a tornare tanti giocatori. Primo tra tutti Cristiano Ronaldo, atteso sotto la Mole per chiarire le sue intenzioni circa il prossimo anno: tutto fa pensare che il portoghese continuerà con la Juventus, che quando otterrà la certezza della sua permanenza potrà concentrarsi nel migliore dei modi sul mercato.

Mercato che per adesso vede Cherubini impegnato con il Sassuolo per la trattativa Locatelli: le parti sono ormai ad un passo dalla chiusura, e nelle prossime ore ci sarà l'incontro decisivo che dovrebbe portare alla fumata bianconera. Oltre a Locatelli però, la Juventus lavora, seppur sotto traccia, per un altro centrocampista, che farebbe volentieri il suo ritorno a Torino. Si tratta di Paulo Pogba, in rotta con il Manchester United e pronto a fare le valigie. Le voci degli ultimi giorni lo davano in arrivo al PSG, ma nelle ultime ore qualcosa sembra cambiata: il giocatore non è più tanto sicuro della destinazione, e anche il tifosi parigini non sembrerebbero entusiasti del suo possibile arrivo. I supporter del PSG hanno infatti tappezzato la città con striscioni contro il Polpo, uno dei quali è stato appeso fuori dal Parco dei Principi: "Pogba dovresti ascoltare tua madre. Lei non ti vuole qui, nemmeno noi". Un messaggio chiaro, che la Juventus è pronta a sfruttare per provare a riportare a Torino il calciatore francese.