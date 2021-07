Ronaldo si prepara per la Juve: “Work done”

Il portoghese sta terminando le vacanze

La Juventus ha iniziato la preparazione alla Continassa in vista della prossima stagione, con i bianconeri che oggi avranno la prima amichevole contro il Cesena. Vista l'assenza di molti Nazionali e titolari, questo pomeriggio scenderà in campo una formazione piena di giovani, ma servirà a Massimiliano Allegri per capire il livello fisico di coloro che si sono allenati fino ad oggi ai suoi ordini.

Lunedì poi inizieranno a tornare gli altri giocatori reduci dagli impegni con le loro rispettive selezioni, con il ritorno più atteso che è quello di Cristiano Ronaldo: al suo arrivo il portoghese scioglierà il nodo legato al suo futuro, che sembra comunque dover continuare con i colori bianconeri. In attesa dello sbarco a Torino, il portoghese si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza, e oggi ha testimoniato attraverso i suoi social quanto non stia mai fermo: completo del Portogallo e pollici in su: "Work done" recita la didascalia che accompagna una foto caricata dopo l'allenamento di oggi. Allegri aspetta il suo fenomeno, che non ha intenzione di fermarsi,.

Un messaggio che sembra chiaro, a testimonianza di come Ronaldo non si fermi nemmeno in vacanza. Il futuro del calciatore, che è stato in bilico in questi mesi con le numerose voci che lo volevano lontano da Torino, sembra ora definito, con il ritorno alla Continassa di lunedì che segnerà un incontro con Allegri e la dirigenza per capire come continuare insieme: la Juventus vorrebbe allungare la durata del contratto del numero 7 di un altro anno, con il portoghese che dovrebbe spalmarsi il restante ingaggio nei due anni. Un'operazione possibile, con la Juventus e il portoghese che dovrebbero quindi continuare insieme almeno per un altro anno, per cercare di dare l'assalto a quella Champions League che a Torino manca da troppo tempo, e che Cristiano vuole regalare ai tifosi.