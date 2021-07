Juve-Barcellona: doppia sfida al Trofeo Gamper

I bianconeri sfideranno i blaugrana

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questo pomeriggio contro il Cesena, nella prima amichevole della stagione e dell'Allegri bis. Il tecnico toscano è stato richiamato a Torino dopo due anni, in cui si sono succeduti Sarri e Pirlo, il primo vincitore dello Scudetto, il secondo di una Coppa Italia e di una Supercoppa Italiana. I fallimenti in Champions e la mancanza di piglio sulla squadra, hanno però portato la società bianconera a richiamare il tecnico toscano.

Dopo la partita di oggi e il trofeo Berlusconi contro il Monza, gli impegni della Juventus crescono, con la doppia sfida contro il Barcellona.

"È ufficiale: l'estate della Juventus si arricchisce di una sfida di enorme fascino. I bianconeri l'8 agosto sfideranno al Camp Nou, nel Trofeo Gamper, il Barcellona, con una splendida novità: la sfida sarà doppia. Prima faccia a faccia tra le due prime squadre femminili, poi in campo le due maschili.

Apriranno la giornata, alle 18:00, Juventus Women e Barcelona Femení in una sfida tra le campionesse d'Italia e le campionesse di Spagna. Le catalane, che nell'ultima stagione hanno conquistato anche la UEFA Women's Champions League e la Copa de la Reina, rappresentano un avversario di alto livello ideale per prepararsi alle prime gare ufficiali della stagione (al via il 18 agosto). Tra l'altro, non è la prima volta che le due squadre si affrontano: nella stagione 2019/20 doppio confronto proprio in UWCL con due successi del Barça.

Alle 21:30 in campo la Juventus di Max Allegri e il Barcellona di Ronald Koeman. Bianconeri e blaugrana si sono affrontati spesso in grandi sfide in Champions League (l'ultima volta la scorsa stagione), mentre sarà la seconda volta nel Trofeo Gamper: il precedente, datato 24 agosto 2005, si concluse con il successo della Juve. 2-2 nei tempi regolamentari, con i gol di Del Piero, Trezeguet, Iniesta e van Bronckhorst, e vittoria poi ai calci di rigore.

Appuntamento quindi all'8 agosto per una giornata di grande calcio, antipasto perfetto della nuova stagione." (Juventus.com)