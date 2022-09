Pjanic: “Critiche ad Allegri? Non è sempre colpa del mister…”

L'ex centrocampista della Juventus, intervistato ai microfoni di Dazn, ha parlato della sua esperienza a Torino e della squadra di Allegri

redazionejuvenews

Miralem Pjanic torna a parlare di Juventus. L'ex centrocampista bianconero, che ha appena lasciato il Barcellona per accasarsi allo Sharjah, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn. Le sue parole sulla nuova avventura che lo attende: "È un nuovo inizio e un nuovo calcio. Mi sto abituando e sono molto contento di questa nuova sfida. Non vedo l’ora di portare tutta la mia esperienza qui". Sulla Juventus: "Allegri è stato molto importante per la mia carriera, alla Juve ho fatto uno step ulteriore. Con la Juve ho iniziato a vincere titoli e ho fatto le finali di Champions. Sono cresciuto moltissimo con il mister, ma ho avuto anche Sarri. La società è incredibile e anche la dirigenza lo era, ho passato quattro anni fantastici. Al Barça è stato molto complicato, non mi sarei mai aspettato di trovarmi in una situazione di difficoltà tale".

La squadra bianconero è oggetto di molte critiche: "Vedo che è molto criticata, ovviamente tutti si aspettano di più. Ma anche i giocatori devono prendersi le proprie responsabilità, non può essere solo il mister. È criticato forse a volte giustamente, ma a volte esagerano. Tutti devono capire che devono dare molto di più, come ieri, per poter vincere lo scudetto".

Il bosniaco è tornato sulla scelta di andare alla Roma e ha parlato della squadra di Mourinho: "La Roma è stata la scelta più importante della mia carriera. All'inizio non ero convinto di trasferirmi in Italia, Luis Enrique e Sabatini mi volevano insistentemente e mi hanno portato a fare la scelta migliore della mia carriera. In cinque anni purtroppo non abbiamo vinto niente, ma eravamo tutti calciatori di alto livello: è mancata la capacità di trattenerli tutti in quegli anni. Sono molto contento per la vittoria in Conference League. Penso con la nuova dirigenza abbiano trovato stabilità, fanno grandi cose e hanno portato uno dei migliori allenatori nel gestire una piazza del genere. Questa chimica ha subito portato frutti".