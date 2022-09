Juve, Mauro durissimo: “Il Var introdotto per punire i bianconeri”

Intervenuto nel corso del programma Pressing, l'ex Juve Massimo Mauro ha rivolto una pesante accusa contro l'utilizzo del Var

redazionejuvenews

Il caos attorno al Var di Juve-Salernitana sta creando scalpore, se ne sta parlando e se ne parlerà ancora a lungo. In un mondo completamente digitalizzato e dove le telecamere la fanno da padrone, pensare a un episodio come quello accaduto nel match di domenica sera rasenta i limiti della follia. Da alcune immagini sembra che Candreva, non inquadrato dalle telecamere a disposizione del Var, tenga in gioco Bonucci, ma questo è un dubbio che rimarrà per sempre senza risposta. Nel frattempo la Juve perde due punti preziosi in otticascudetto e dopo soltanto sei giornate di Serie A si trova già a dover rincorrere. Inizio in salita.

Intervenuto nel corso del programma Pressing, l'ex bianconero Massimo Mauro ha detto: "Questi problemi erano chiari. Nel momento in cui si introduce la tecnologia a valutare in maniera statica quello che succede invece dinamica tra 5/10 persone che si picchiano per fare un gol è una follia dal punto di vista del miglioramento del calcio giocato. La comica di questo episodio è colpa della presunzione che si ha nel voler rendere giustizia in campo. La giustizia invece non può che essere sommaria nel gioco del calcio".

"Siccome tutti pensavano che la Juventus vinceva gli Scudetti perché aveva un favore da parte dell’arbitro, hanno introdotto il VAR per risolvere questo problema. Il Var viene introdotto per punire la Juventus. Introdotto il Var la Juve vince quattro scudetti consecutivi quindi tutti hanno capito che vince la più forte. Ora finalmente si capisce che invece il Var certe cose non le risolverà mai ma le ingigantisce. L’arbitro con la Salernitana aveva fatto tutto giusto convalidando il gol. Il VAR deve essere sicuro al 100%, si deve cambiare il protocollo. Il caos si è creato per la chiamata che hanno fatto all'arbitro dal VAR", ha concluso l'ex giocatore della Juventus.