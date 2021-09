Pjanic e il clamoroso retroscena sulla Juventus

Miralem Pjanic, da poco nuovo giocatore del Besiktas, ha parlato ai microfoni di Tuttosport svelando il un clamoroso retroscena di mercato con la Juventus nella scorsa finestra di mercato. Il bosniaco ha spiegato anche come è nata la trattativa con il club turco: " Il Besiktas mi ha voluto fortemente negli ultimi giorni di mercato e io non potevo restare a Barcellona con Koeman, avrei perso un altro anno e non mi andava perché ho voglia di giocare. Koeman ha avuto un atteggiamento con me che nessuno ha capito, neppure Messi. Leo, lo scorso anno, mi ha detto più volte: 'Ma perché non ti fa giocare? È successo qualcosa?'. Il Besiktas è campione di Turchia, è in Champions e... ha la maglia bianconera. Mi hanno accolto alla grande, sarà un'altra bella sfida.

Con la Juve ci sono stati dei contatti e degli appuntamenti con il mio agente, ma il mercato non è mai facile. Mi sarebbe piaciuto tornare e avrei fatto di tutto per ritrovare Allegri, una garanzia: nessuno è meglio di lui in queste situazioni. Max fa sentire tutti i giocatori importanti e una possibilità non la nega a nessuno. Lui mentalmente parte in vantaggio, non cerca scuse o alibi, e così la squadra si sente più forte. Lo considero il numero uno, è un allenatore che ti parla in faccia nel bene e nel male. Mi chiamava 'mangiadormi' davanti alla squadra: quante risate... Amo la Juventus, sono legato ai tifosi e ho un ottimo feeling con il presidente Agnelli. Però nel calcio bisogna guardare avanti e, siccome prima di tutto sono un professionista, adesso voglio togliermi delle belle soddisfazioni con il Besiktas.