Napoli-Juventus: le probabili formazioni

Le squadre in campo alle 18

La Juventus scenderà questo pomeriggio in campo contro il Napoli, nella partita valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. I bianconeri arrivano al Maradona in totale emergenza, con molti assenti per infortunio, e ancora di più a causa degli impegni con le rispettive Nazionali. Oltre quindi agli infortunati Chiesa, lasciato a Torino per precauzione nonostante l'esito negativo degli esami strumentali, che hanno escluso lesioni, Ramsey, Arthur e Kaio Jorge, Massimiliano Allegri ha perso altri giocatori a causa degli impegni con le nazionali sudamericane, che hanno finito le partite troppo tardi per consentire ai calciatori di tornare in tempo per scendere in campo al Maradona.