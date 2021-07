Pjanic alla Juve con ingaggio ridotto? Arriva il like del giocatore

Il bosniaco vorrebbe ritornare a Torino

La Juventus ha iniziato la preparazione per la prossima stagione alla Continassa, con Massimiliao Allegri che sta lavorando a ranghi ridotti in attesa del rientro dei nazionali, che da settimana prossima inizieranno ad aumentare. Dopo Demiral e Szczesny infatti, la prossima settimana torneranno Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, che si aggregheranno al gruppo in vista della seconda parte della preparazione. La Juventus sabato sarà impegnata nella prima amichevole della stagione, in programma contro il Cesena, che consentirà al tecnico toscano di testare la squadra e le risposte dopo le prime settimane di allenamento.

Se il primo nome sul taccuino della Vecchia Signora è quello di Manuel Locatelli, per il quale la dirigenza ha un nuovo incontro in programma con il Sassuolo nei prossimi giorni, dalla Spagna insistono per un ritorno a Torino: stando a quanto riporta la stampa iberica infatti, Miralem Pjanic, dopo un anno non felicissimo a Barcellona, sarebbe pronto a tornare a Torino, spinto anche dal ritorno di Massimiliano Allegri: a confermare la notizia lo stesso giocatore che, ad un post del giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa, che parla proprio del ritorno del bosniaco in bianconero con lo stipendio ridotto, ha messo "mi piace", confermando pubblicamente la sua volontà di fare ritorno a Torino. Pjanic per ora non è una priorità della Juventus, che potrebbe comunque puntare su di lui in caso saltassero alcuni affari.