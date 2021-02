Pirlo: “Ci è mancato il gol, sconfitta immeritata. Rigore? Se ne dai uno così…”

TORINO- Il buon periodo di forma della Juventus ha subito uno stop nella trasferta di Napoli. Al “Diego Armando Maradona” è un rigore nel primo tempo di Lorenzo Insigne a decidere una partita che i bianconeri non sono poi riusciti a raddrizzare. Scudetto che ora sembra allontanarsi, in attesa delle partite di quest’oggi che vedranno impegnate Inter e Roma (attenzione al possibile sorpasso al terzo posto). In conferenza stampa, mister Andrea Pirlo ha così analizzato il ko dei suoi ragazzi:

“Penso che il risultato della partita sia ingiusto, credo sia corretta anche l’analisi fatta da Gattuso. Nel secondo tempo abbiamo creato diverse occasioni, mentre nel primo tempo non mi è sembrato avessimo fatto male, avevamo tenuto bene il possesso del pallone. Arbitro? Il loro portiere ha perso tempo per tutta la partita. Se non viene ammonito poi è normale che conduca sempre questo tipo di partita. Rigore? Non l’ho visto. Dico solo che se si fischia un rigore simile allora, secondo quello che mi è stato detto dai miei calciatori, se ne devono fischiare almeno tre o quattro ad ogni partita.

Umore? Siamo molto arrabbiati per il risultato, non meritavamo di perdere questa partita, ma purtroppo ci è mancato il gol. La prestazione nel complesso è stata molto buona, siamo ancora fiduciosi. Peccato solamente aver lasciato i tre punti per strada. Scelte di formazione? Dybala ormai è fuori causa da oltre un mese, non abbiamo altre soluzioni nel reparto offensivo. Ci adattiamo alla situazione, abbiamo giocato tante partite nell’ultimo mese e non posso fare altro che complimentarmi con i miei ragazzi. Recuperi per il Porto? Speriamo di avere a disposizione più giocatori possibile. Ora vedremo anche come sta Cuadrado che ha avuto un problema alla fine del primo tempo. Speriamo di recuperare in pieno sia sul piano fisico che sul piano mentale”.