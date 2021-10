Pioli: “Guarderò Inter-Juve, ma siamo solo alla nona giornata di campionato”

L'allenatore ha parlato

Il Liverpool è al top in Europa e con loro abbiamo sofferto nei primi venti minuti per poi pagare alcune disattenzioni che ci hanno negato di portare a casa un buon risultato, sulla sfida con l'Atletico non posso rimproverare nulla alla squadra mentre contro il Porto la nostra prestazione è stata mediocre sotto tanti aspetti. Io credo che la Serie A stia migliorando su ritmo e intensità, la mentalità è diversa dal passato: ci stiamo avvicinando molto al gioco che si vede in Europa. Sapevamo che ci sarebbero state difficoltà nel nostro girone perché siamo stati sorteggiati con squadre esperte e piene di giocatori importanti: ora avremo due gare di campionato molto importanti, poi proveremo a tenere aperta la strada europea tornando a sfidare il Porto al ritorno.