Cobolli Gigli: “Marotta è l’arma in piu dell’Inter. La Juve ha sbagliato”

L'ex presidente della Juve ha parlato del derby d'Italia

SULLA GARA - "La rivalità storica la conosciamo tutti. In questo momento la necessità è quella di vincere: il pareggio non accontenterebbe nessuno, forse più l'Inter, al limite. Per i nerazzurri vincere sarebbe la conferma di essere una squadra che, nonostante i cambi estivi, è in grado di competere per lo Scudetto. Per i bianconeri vale di più: deve proseguire la rincorsa per tornare nel gruppo delle contentendi per il titolo. Più impegnativa per Allegri dunque. Inzaghi ha già un suo schema di gioco, la Juventus ha un ottimo allenatore, che sta arrangiando il gioco alla necessità. Tutti hanno i loro problemi, ma le mancanze di Dybala, Morata e Rabiot si sono sentite".