Pillon: “Gatti mi ha colpito, alla Juve potrà imparare molto”

Sul calo dell'Inter nel girone di ritorno: " Probabilmente ha influito la Champions League , giocando così spesso finisci per pagare. L'eliminazione è stata dura da digerire e hanno avuto qualche risultato negativo, in questo momento comunque stavano andando bene, se si esclude Bologna . Per me se la giocheranno fino alla fine".

Poi ha detto la sua sulla costruzione dal basso: "Gli episodi con i portieri coinvolti cominciano a essere molti, non bisogna esasperare le cose, ma trovare una via di mezzo. Se esci sempre dal basso e trovi chi si organizza bene per pressarti alto, puoi prendere gol in ogni momento. Sembra che se non costruisci dal basso tu non sia un buon allenatore, ma non è così. A me piace più andare verticale intensamente che di manovra".