Gatti: “È stata una scalata molto veloce. Spero nel terzo posto Juve”

Il difensore di proprietà della Juventus, ora in prestito al Frosinone, ha parlato al “Gran Galà dello Sport Città di Castiglion Fiorentino”.

A gennaio è stato l'acquisto a sorpresa del mercato invernale. Federico Gatti è un giocatore dalla storia particolare, che sta per coronare un sogno. Quattro anni fa giocava al Verbania, in Eccellenza. Poi la scalata, anno dopo anno: Serie D, Serie C, Serie B. Senza mai patire il salto, il difensore del Frosinone ha saputo imporsi e quest'anno nella categoria cadetta si è messo in luce, attirando le attenzioni dei club di Serie A. La Juve lo ha strappato al Torino, club in cui aveva fatto parte delle giovanili. Rimasto in prestito ai gialloblù fino al termine della stagione, in estate si aggregherà al gruppo di Allegriper il ritiro. Forse per restare a far parte della rosa, forse per partire in prestito.