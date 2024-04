Petruzzi sicuro: “La Juve raggiungerà il piazzamento per la Champions”

Fabio Petruzzi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento della Vecchia Signora.

Fabio Petruzzi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio sui bianconeri: "Champions? Credo che alla fine la Juve ci arriverà. L'Atalanta ha qualcosa in più delle altre, ma c'è l'incognita del recupero contro la Fiorentina, una partita che potrebbe avere un senso completamente diverso se venisse recuperata a fine campionato. Il Bologna mi sembra un po' in affanno e i tre pareggi nelle ultime quattro uscite lo testimoniano, mentre la Roma si giocherà tutto nello scontro diretto con l'Atalanta. Lazio? Penso che possa fare filotto da qui alla fine e potrebbe rivelarsi la sorpresa".