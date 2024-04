Juve, caccia al centrocampista: idea Ugarte, torna di moda Samardzic

La stagione è ormai praticamente finita e la Juve si prepara a pensare al prossimo calciomercato. Uno degli obiettivi principali dei bianconeri sarà potenziare il centrocampo, reparto già in difficoltà e che potrebbe perdere anche Adrien Rabiot. Per questo la Vecchia Signora segue da vicino Ugarte, centrocampista uruguaiano del PSG. A Parigi il classe 2001 non sta trovando molto spazio e per questo Giuntoli sta pensando di portarlo a Parigi. Tecnica, qualità nel palleggio e fisicità: Ugarte potrebbe essere perfetto per la mediana bianconera. Non mancano però le alternative, dal costosissimo quanto forte Koopmeiners, fino a Merino. Occhio però a Samardzic, tornato prepotentemente di moda dopo la trattativa saltata la scorsa estate.