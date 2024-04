Rinnovo Rabiot: incontro con Giuntoli, ma la Juve prende tempo

Adrien Rabiot è uno dei giocatori più decisivi della Juve, spesso vero e proprio trascinatore dei bianconeri. Il suo contratto però scadrà a giugno 2024 e il rinnovo è tutto tranne che scontato. Il giocatore ha chiarito che prenderà una decisione in merito prima dell'Europeo con la Francia: non c'è molto altro tempo per decidere. Per questo la mamma-agente Veronique ha incontrato CristianoGiuntoli, il quale però non ha ancora presentato un'offerta formale. La Vecchia Signora in un certo senso sta prendendo tempo. I bianconeri sono consapevoli di non poter competere con gli stipendi delle altre squadre europee (vedi Bayern Monaco) e per questo il primo passo dovrà arrivare da Rabiot. Sarà lui a dover volere per primo il rinnovo con la Juve, facendo magari anche uno sforzo economico. Si continua a trattare, staremo a vedere.