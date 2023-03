Pessotto: “Sporting avversario forte, Di Maria è importante”

Gianluca Pessotto, dirigente della Juventus, ha commentato i sorteggi di Europa League, parlando anche dello Sporting Lisbona.

redazionejuvenews

Gianluca Pessotto, dirigente della Juventus, ha detto la sua a Sky dopo il sorteggio di Europa League. Ecco le sue parole: "Sporting? Sarà una bella sfida contro un avversario forte, lo ha dimostrato anche ieri battendo l'Arsenal, una delle pretendenti ala finale. Sarà una bella sfida, anche lo Sporting è reduce dai gironi di Champions e vorrà fare bene in questa competizione come noi. Sono stati bravi a non mettercela il giorno della gara, dipende sempre da te. E' una decisione che non spetta noi, noi dovremmo solo reagire in caso positivo a marciare frte come stiamo facendo ora e in caso di esito negativo dovremo dimostrare che la sentenza sia ingiusta. Dipende solo da noi e abbiamo ancora tempo. Da una parte è un vantaggio arrivare ad un mese e mezzo alla fine del campionato, così ti dà la possibilità di prepararti ancora meglio.

Siamo fiduciosi, speriamo di arrivare a questi appuntamenti importanti, anche alla Coppa Italia contro l'Inter, al completo per essere competitivi al massimo. La rosa della squadra puntava molto su Di Maria, Chiesa, Pogba ma non li abbiamo mai avuti tutti insieme e speriamo che siano il loro grande contributo in questo finale.

E' stato un sorteggio impegnativo perché la squadra che affrontiamo è giovane e forte, è in un buon momento anche se in campionato è indietro. Se dovessimo essere bravi a superare il turno, affronteremo una tra Man United e Siviglia e chiunque sarà una squadra sicuramente forte. Sorteggio duro ma saranno anche preoccupate le altre perché al completo abbiamo una squadra competitiva. I campioni non solo solo sul campo, il loro carisma serve a tutte le squadre, aiutano anche ai giocatori più operai a sentire di più le competizioni. Di Maria è molto importante per la Juventus, come Pogba, Chiesa, quindi il loro carisma, la loro capacità di trasmettere l'importanza dei match aiuta tutti al 100%".