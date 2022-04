Perin: “Successo di tutto l’ambiente Juve. Ora la rivincita con l’Inter”

Il secondo portiere della Juventus è stato protagonista contro la Fiorentina nella semifinale di Coppa Italia. Le sue parole ieri a Mediaset.

Dopo la partita, ai microfoni di Mediaset, l'estremo difensore ha parlato della qualificazione, a cui ha contribuito ancora una volta: "Ma io non la porto da nessuna parte da solo, senza i miei compagni, il lavoro che facciamo giornalmente in campo, senza l'aiuto dello staff tecnico, medico, magazzinieri, non ci sarebbero queste vittorie. E' un successo che va diviso tra tutto l'ambiente Juventus". In finale ci sarà una nuova sfida contro l'Inter, dopo quelle in campionato e la sconfitta in Supercoppa: "Sì, è una rivincita da poter raggiungere dopo quello che è successo in Supercoppa, lavoreremo per far sì che accada".