Penalizzazione Juve, 80 milioni di motivi (più bonus) per arrivare in Europa

La Juve riuscirà a qualificarsi alla prossima Champions League? Senza Europa i bianconeri rischiano una grave crisi economica

redazionejuvenews

Nel corso del processo per le plusvalenze, la Procura ha chiesto esplicitamente alla corte di far sì che la Juve non potesse qualificarsi alla prossima Champions League. Vedere la Juve fuori dall'Europa che conta sarebbe un danno sportivo enorme, ma a preoccupare i bianconeri ancor di più è il danno economico. Al momento la squadra di Allegri si trova 14 punti sotto il quarto post in classifica: cosa comporterebbe non qualificarsi alla prossima Champions?

Facendo un rapido calcolo, la Juve nelle ultime stagioni ha guadagnato una media di 80 milioni di euro dalla Champions League, esclusi bonus vari e botteghino. Tenendo conto che in tutta la stagione 2021/22 il club ha guadagnato circa 440 milioni, sarebbe all'incirca il 20% del fatturato annuo. Una perdita pesantissima, che metterebbe in grossissima crisi le casse, già in difficoltà, della Vecchia Signora. La situazione sarebbe leggermente migliore in caso di qualificazione all'Europa League, che permetterebbe alla Juve di guadagnare circa 4o milioni. L'obiettivo minimo resta però la Champions, anche per un altro motivo legato agli sponsor.

Il contratto che lega la Juve a Jeep, infatti, sta per scadere, e senza la possibilità di andare in Champions, il ritorno economico potrebbe essere nettamente minore. Non preoccupano invece le partnership con Adidas e Allianz, i cui contratti sono ancora lunghi.