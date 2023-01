Barigelli: “Esclusione Juve dall’Europa è rischio concreto”

Il momento della Juventus è tutt'altro che semplice. Ieri la squadra bianconera ha provato a reagire sul campo alle avversità, pareggiando per 3-3 contro l'Atalanta in un match ricco di emozioni. La sentenza della Corte d'Appello della FIGC, che ha inflitto 15 punti di penalizzazione è stata un duro colpo per i bianconeri. Ora la squadra di Allegri ha 23 punti in classifica e dista 14 punti dalla zona Champions, che ora è a quota 37 con Inter e Roma. Ma l'accesso all'Europa potrebbe essere a rischio a prescindere dall'eventuale rimonta.