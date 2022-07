Peluso: “Soddisfatto della mia carriera, arrivai alla Juve per Conte”

Federico Peluso, ex calciatore della Juventus, ha analizzato la sua avventura in bianconero, parlando anche di Berardi.

redazionejuvenews

Federico Peluso, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando della sua esperienza in bianconero. Ecco le sue parole: "Per adesso sto riflettendo sul da farsi, nel frattempo mi sto godendo un po' di tranquillità con la mia famiglia. Onestamente non ho ancora preso una decisione se continuare la carriera da calciatore oppure appendere definitivamente le scarpette al chiodo.Sono soddisfatto della mia carriera, delle scelte fatte e delle prestazioni mostrate in campo. Rimpianto sull'addio alla Juve? Indossare la maglia bianconera era un sogno che si realizzava, chiaramente mi sarebbe piaciuto restare più a lungo in un club così blasonato. Ma ormai è il passato. Gli ultimi anni vissuti a Sassuolo sono stati soddisfacenti, ho avuto l'opportunità di giocare ad alto livello e di realizzare tutti gli obiettivi prefissati".

Sul passaggio alla Juventus: "Nacque per volontà di mister Conte, che mi aveva già avuto a Bergamo e mi conosceva molto bene. La società mi voleva già nella sessione estiva, ma poi l'affare non era riuscito a concludersi nel migliore dei modi. Questione di poco, perché già a fine dicembre ci fu nuovamente un contatto con il tecnico salentino e del trasferimento me ne parlò mister Colantuono che mi disse di andar piano durante l'allenamento. Era il giorno in cui i due club trovarono l'accordo, per cui fu anche simpatica come cosa".

Su Berardi e Raspadori, calciatori spesso nel mirino dei bianconeri per il calciomercato: "Ho avuto il piacere di giocare per diversi anni con Berardi e negli ultimi due con Raspadori, sono giocatori straordinari e merita gli investimenti da parte della Juventus e degli altri top club. Non lo dico per amicizia o perché abbiamo condiviso insieme lo spogliatoio, i loro numeri parlano chiaro e Domenico ha dimostrato di essere uno degli esterni migliori del nostro campionato".