Coppa Italia, focus sul Sassuolo

Tutti i numeri del Sassuolo

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato un articolo con tutte le statistiche ed i numeri del Sassuolo in questa stagione di Serie A: "Il Sassuolo non ha perso in tre delle ultime cinque partite disputate contro la Juventus (1V, 2N, 2P), una volta in più che nelle precedenti 12 (1V, 1N, 10P). Prima della gara di campionato a ottobre, la Juventus non aveva mai perso in casa contro il Sassuolo, grazie a sette vittorie e un pareggio; i bianconeri sono sempre andati a segno nelle nove gare interne disputate contro i neroverdi (2.7 reti di media a match).

Il Sassuolo parteciperà per la prima volta ai quarti di finale di Coppa Italia; in precedenza i neroverdi si erano fermati cinque volte agli ottavi, tra il 2015 e il 2021, subendo sempre almeno due gol (vittoria 1-0 contro il Cagliari negli ottavi di questa edizione); ha subito quattro gol in due delle ultime quattro partite disputate, tante volte quante gli era successo nelle precedenti 92, contando tutte le competizioni. Il Sassuolo ha perso le ultime quattro trasferte giocate in Coppa Italia e ha subito sempre due gol nel periodo; in generale i neroverdi hanno vinto solo due delle 11 gare esterne giocate nella competizione (1N, 8P).

Juventus (sette) e Sassuolo (otto) sono le due squadre che hanno effettuato meno contrasti negli ottavi di finale di questa Coppa Italia. Gregoire Defrel ha partecipato a tre gol nelle ultime quattro sfide contro la Juventus (due reti, un assist), dopo che nelle precedenti cinque aveva fornito un solo passaggio vincente. Nella sua unica sfida contro la Juventus Davide Frattesi è andato a segno, realizzando il gol del momentaneo 1-0 lo scorso ottobre. Giacomo Raspadori ha segnato un gol in tre sfide contro la Juventus, nella sconfitta per 3-1 del maggio 2021. Nell’ultima di tre sfide contro la Juventus Maxime Lopez ha segnato nei minuti di recupero il gol del definitivo 2-1 del Sassuolo, a ottobre. Gianluca Scamacca ha segnato un gol contro la Juventus, nell’aprile 2021 con la maglia del Genoa all’Allianz Stadium. Federico Peluso ha un passato alla Juventus: in bianconero ha giocato 31 partite e segnato due gol". (juventus.com)