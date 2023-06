Calciomercato Juve | Addio Allegri oppure no? Arriva l’annuncio di Pedullà

JUVENTUS FOOTBALL CLUB - Tra risultati deludenti e una serie infinita di problemi giudiziari, la stagione della Juve è stata un disastro. I bianconeri hanno terminata questo annata settimi in classifica, senza vincere neanche un trofeo . Se la dirigenza si è detta sicura di voler continuare il progetto con Massimiliano Allegri alla guida della squadra, molti tifosi bianconeri hanno invece chiesto l' esonero dell'allenatore. Il futuro del tecnico bianconero è quindi ancora tutto da scrivere e come se non bastasse pare che una squadra della Saudi League sia pronta a fare follie pur di portarlo in Arabia Saudita . Una situazione particolarmente complicata, che per il bene della Juve dovrà essere risolta al più presto.

Mercato Juve: Pedullà parla del futuro di Allegri

Intervenuto sul suo profilo Twitter il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha voluto fare il punto della situazione: "Allegri non lascerà la Juve se qualcuno non gli dirà “vai”. O se qualche altro non gli dirà “vieni da noi”. I dissapori con Calvo, tanto ventilati e romanzati per qualche like in più, non hanno portato a riflessioni profonde. Quindi, non erano così importanti, piuttosto inutile gossip. Questa cosa potrebbe cambiare soltanto se John Elkann pensasse che non ci sono più i margini. A quel punto si potrebbe pensare a qualsiasi formula per un addio. Ma non è accaduto, non sta accadendo e nessuno ci sta pensando". La parola finale spetterà quindi a John Elkann, che dovrà decidere se continuare a puntare su Allegri o se invece optare per un cambio in panchina. Nel frattempo comunque, lo stesso Elkann avrebbe preso già un'altra decisione pesantissima sulla Juventus del futuro <<<