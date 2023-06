Adani: “Allegri alla Juve non sta dando nulla e ottiene tutto”

Lele Adani , durante la trasmissione in diretta social alla Bobo Tv, avrebbe commentato con una dose di ironia la conferma di Massimiliano Allegri alla Juventus . Secondo l'opinione dell'ex calciatore il tecnico livornese non avrebbe fatto abbastanza per meritarsi la permanenza in panchina, nonostante questa sia comunque avvenuta.

Ecco cosa ha detto: "Negli ultimi nove anni Allegri ha preso soldi dalla Juventus in otto di questi. Non lo biasimo. Perché il contratto si firma in due e va difeso. Ma non parliamo di amore e famiglia, perché lui ha detto che non esistono questi valori nel calcio".