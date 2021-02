Pecoraro: “Caso Pjanic e Orsato? Mi dissero che non conoscevo le regole. Su Suarez mi aspettavo…”

L'ex procuratore generale della federcalcio ha parlato

TORINO - Giuseppe Pecoraro, ex procuratore generale della Federcalcio, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport di vari argomenti, tra cui l'audio di Orsato e Pjanic in Inter-Juventus, il caso dell'esame di Suarez e la recente sentenza di Juventus-Napoli: "Pecoraro applica principi giuridici astratti ma non conosce i regolamenti'? Si disse quando non vollero darmi l'audio del dialogo tra Orsato e il Var intorno alla mancata espulsione di Pjanic in Inter-Juventus del 2018. Perché, mi raccontarono, non esisteva. Mi domando perché invece esistessero sonoro e video di tutte le altre situazioni. Caso Suarez? Quieta non movere', non disturbare ciò che giace tranquillo. Non è stato fatto nulla, nonostante le nostre sollecitazioni, su tre argomenti portanti quali i problemi di bilancio dei club, le scommesse e le plusvalenze. Manca la volontà di andare fino in fondo. Inoltre mi sarei aspettato di ascoltare una presa di posizione sulla questione dell'esame d'italiano di Suarez".