Parisi: “La Juve ha tantissima qualità, stiamo cercando i punti deboli”

L'esterno classe 2000 ha parlato dei possibili sviluppi del match: " Hanno tantissima qualità , ci sono giocatori molto importanti. Non so chi incontrerò, se giocheranno col 3-5-2 o col 4-4-2 ma stiamo preparando bene la gara . Hanno qualità e quando c’è questa in campo, serve sbagliare meno o ci fanno male . Fisicamente stiamo bene: è una gara importante e vogliamo continuare nel nostro percorso".

Parisi è uno dei migliori giovani italiani e in estate è stato accostato a diverse squadre, prima del rinnovo con il club azzurro: "Ho deciso di rinnovare con l'Empoli perché dovevo migliorarmi. Empoli è una piazza importante per i giovani, dove non c'è tanta pressione e se sei giovane lavori bene. So che le pressioni dei media sono alte ma cerco di dare il massimo".