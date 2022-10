L’ex agente di Bonucci: “Dopo un trio come la BBC difficile inserire altri”

L'ex agente di Bonucci e attuale agente di Rugani, ha parlato della storica linea difensiva a tre in un'intervista rilasciata a Tuttosport

Proprio in queste ultime uscite Massimiliano Allegri ha deciso di schierare la Juventuscon un 3-5-2, per sfruttare al meglio le caratteristiche di alcuni giocatori e trovare maggiore solidità. Questo modulo è sicuramente caro a molti tifosi juventini, perché ha fatto la storia recente del club bianconero, in particolar modo negli anni della gestione tecnica di Antonio Conte.

Quella Juve che passò dalle difficoltà all'inizio di un dominio che portò poi ai 9 Scudetti di fila, si basò su una linea difensiva impenetrabile, composta da Barzagli, Bonucci e Chiellini: la cosiddetta BBC. Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, Davide Torchia, agente di Rugani ed ex agente di Bonucci, ha parlato di quella Juve e dei suoi storici difensori: "In un club come la Juve sono passati campioni stratosferici come Platini, Zidane, Del Piero, Nedved, Chiellini... Si va sempre oltre i singoli. Nel caso specifico della BBC, tatticamente si vede che si sta già cambiando dal punto di vista dei moduli".

Torchia ha proseguito: "Conte quando trovò interpreti come Barzagli, Bonucci e Chiellini scelse di giocare con la difesa a 3. Allegri, che è arrivato dopo, ha modificato leggermente l’assetto. Ora però si vede che gioca in modo completamente diverso: non è mai un tre puro con difensori di ruolo. Detto questo, è evidente che questi giocatori un po’ di ombra l’hanno fatta. Hanno giocato fino 36, 37 anni: vien da sé che il terreno loro viene coltivato prevalentemente da loro e non è facile inserire altri".