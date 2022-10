Juve-Empoli, tutti allo Stadium con il dj set Simone de Kunovich

Come ormai è consuetudine, anche in occasione del match di venerdì 21 ottobre alle ore 20:45 contro l’Empoli , sin dall’apertura dei cancelli, ci saranno tante attività ludiche ad attendere i nostri tifosi, dai più grandi ai più piccoli, tra cui spettacolari giochi di luce .

Senza dimenticare, ovviamente, l’accompagnamento musicale al match: un dj set con un altro grande ospite, Simone de Kunovich . Con una carriera che dura da oltre 15 anni , questo artista si è affermato come una delle voci più riconoscibili nella scena europea dell'elettronica contemporanea . È riuscito a varcare i confini della musica, della moda e del cinema con uno stile fortemente riconoscibile che lo ha reso una scelta abituale per i festival e i club più acclamati.

Anche per questo match, i tifosi potranno avere un ricordo davvero speciale. I supporter potranno visualizzare le loro foto scattate sugli spalti direttamente sul proprio smartphone! Partecipare sarà molto semplice: durante l’evento verranno catturate le emozioni del pubblico nei momenti più coinvolgenti e saranno caricate online. Per vedere le proprie foto ogni tifoso dovrà accedere alla pagina juventus.getpica.com, inserire il codice del match JUV-EMP22 e scattarsi un selfie per essere riconosciuto nelle inquadrature. Se sarà immortalato in qualche scatto, allora troverà la propria foto direttamente nella pagina personale su juventus.getpica.com e potrà condividerla! Sarà un ricordo della serata unico!".