Juve, Paredes annuncia: “Resterò al Psg anche l’anno prossimo”

Leandro Paredes ha deciso il suo futuro. Il centrocampista argentino era nel mirino di diversi club importanti, tra i quali anche la Juventus. Ma l'ex giocatore della Roma non tornerà in Serie A, almeno per il momento. Il giocatore ha rivelato la sua scelta ai microfoni di Radio La Red: "Resterò al PSG anche la prossima stagione, non è ancora arrivato il momento di andarmene. Quest'anno è stata una stagione difficile per noi, addirittura anche per Messi. Negli ultimi mesi le cose sono comunque migliorate molto quindi spero che la prossima stagione inizi al meglio". Su Su un ritorno futuro al Boca Juniors: "L'accoglienza alla Bombonera è stata incredibile, non me la sarei aspettata. In ogni caso non voglio illudere nessuno. Ne ho già parlato con Riquelme, ma sono ancora giovane per pensare a un ritorno in Argentina. Voglio restare in Europa".