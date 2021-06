Paratici vicino al Tottenham, le parti ai dettagli

L'ex dirigente della Juventus vicino alla Premier League

Lo stesso Fabio Paratici ha parlato durante la sua conferenza stampa d'addio tenutasi ieri alla presenza del Presidente Agnelli: ""Mi sono vissuto ogni minuto dell'esperienza, ed ho potuto osservare ogni giorno i calciatori migliori del mondo, alcuni tra i migliori della storia del calcio. Ho condiviso idee e pensieri con quelli che per i miei figli sono eroi del calcio, come Pavel, Cristiano, Chiellini, Buffon. Con grandi allenatori, da Del Neri, a Conte, ad Allegri, a Sarri a Pirlo, gente che ha fatto la storia del calcio e che mi ha dato moltissimo. Questa è stata una grande fortuna e occasione. Non posso che essere riconoscente e grato sopratutto ora che le strade si dividono, e lo sarò sempre. Spesso quando una cosa bella finisce pensi che possa salire rabbia o rimpianto, ma a me non è salito niente in questa settimana. Per questo penso che la Juventus sia fatta per renderti migliore, e per questo sono riconoscente e felice per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni insieme".